Зеленський: Ордер на арешт Путіна – поворотний момент

Президент Володимир Зеленський назвав поворотним моментом видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент.

Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину… І, звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії".

Що передувало: Раніше Зеленський назвав ордер на арешт Путіна історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

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