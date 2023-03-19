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Зеленський: Ордер на арешт Путіна – поворотний момент

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 20:13
Зеленський: Ордер на арешт Путіна – поворотний момент
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав поворотним моментом видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент.

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Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину… І, звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії".

Що передувало: Раніше Зеленський назвав ордер на арешт Путіна історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна.

Теми: ЗеленськийПутінсуд
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