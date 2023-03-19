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Зеленский: Ордер на арест Путина – поворотный момент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 21:13
Зеленский: Ордер на арест Путина – поворотный момент
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал поворотным моментом выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Эта уходящая неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России, и это - поворотный момент.

Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности.

Ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка... И, конечно, за каждое проявление дестабилизации мира, ставшее следствием российской агрессии".

Что предшествовало: Ранее Зеленский назвал ордер на арест Путина историческим решением, с которого начнется историческая ответственность.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина.

Темы: ЗеленскийПутинсуд
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