Данілов розшифрував "ДРГ" із повідомлень РФ про події на Брянщині

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов каже, що в Росії діє рух російських антифашистів-ополченців.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Так секретар РНБО відреагував на ситуацію з повідомленнями про нібито "українську ДРГ", яка 2 березня проникла на територію Брянської області РФ. Данілов також вкотре висловив думку, що державу-агресора врешті-решт спіткає деколонізація.

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Пряма мова: "На РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців. Загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити у московських військторгах. Гасло: "ДРГ Деколонизация Российского Государства"

Брянск, 2023".

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