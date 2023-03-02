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Данілов розшифрував "ДРГ" із повідомлень РФ про події на Брянщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 16:20
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов каже, що в Росії діє рух російських антифашистів-ополченців.

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Так секретар РНБО відреагував на ситуацію з повідомленнями про нібито "українську ДРГ", яка 2 березня проникла на територію Брянської області РФ. Данілов також вкотре висловив думку, що державу-агресора врешті-решт спіткає деколонізація.

Пряма мова: "На РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців. Загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити у московських військторгах. Гасло: "ДРГ Деколонизация Российского Государства"

Брянск, 2023".

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікували дані, які суперечили одне одному. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

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Теми: війнаРосіяДанілов
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