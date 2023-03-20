Росіяни можуть вдавати, що готуються до наступу на Запоріжжі, щоб відволікати ЗСУ – Наєв

Російські окупанти зосередили свої наступальні зусилля у Луганській та Донецькій областях, але намагаються створити враження підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема на Запорізькому, щоб відволікти увагу українських захисників.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Наєва: "З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо.

Проте росіяни намагаються створити уявлення, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування".

Деталі: Він додав, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії і на північному напрямку. Але ЗСУ однак передбачають усі можливі сценарії розвитку ситуації.

Передісторія:

9 березня колаборант, так званий "член головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов повідомив, що у Запорізьку область привезли нову партію мобілізованих росіян і що вони проходитимуть підготовку і бойове злагодження.

11 березня "Спротив" повідомив, що на території тимчасово окупованої Запорізької області командування ЗС РФ здійснює заходи, спрямовані на імітацію суттєвого нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку.