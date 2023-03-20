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Росіяни можуть вдавати, що готуються до наступу на Запоріжжі, щоб відволікати ЗСУ – Наєв

Ірина БалачукПонеділок, 20 березня 2023, 09:28
Росіяни можуть вдавати, що готуються до наступу на Запоріжжі, щоб відволікати ЗСУ – Наєв
Сергій Наєв. Фото з Telegram

Російські окупанти зосередили свої наступальні зусилля у Луганській та Донецькій областях, але намагаються створити враження підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема на Запорізькому, щоб відволікти увагу українських захисників.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Наєва: "З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо.

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Проте росіяни намагаються створити уявлення, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування".

Деталі: Він додав, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії і на північному напрямку. Але ЗСУ однак передбачають усі можливі сценарії розвитку ситуації.

Передісторія: 

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Теми: Запорізька областьвійнаДонбасНаєв
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