Росіяни можуть вдавати, що готуються до наступу на Запоріжжі, щоб відволікати ЗСУ – Наєв

Російські окупанти зосередили свої наступальні зусилля у Луганській та Донецькій областях, але намагаються створити враження підготовки до наступу на інших напрямках, зокрема на Запорізькому, щоб відволікти увагу українських захисників.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова Наєва: "З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо.

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Проте росіяни намагаються створити уявлення, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування".

Деталі: Він додав, що на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії і на північному напрямку. Але ЗСУ однак передбачають усі можливі сценарії розвитку ситуації.

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