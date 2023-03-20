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Россияне могут делать вид, что готовятся к наступлению на Запорожье, чтобы отвлекать ВСУ – Наев

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 09:28
Россияне могут делать вид, что готовятся к наступлению на Запорожье, чтобы отвлекать ВСУ – Наев
Сергей Наев. Фото из Telegram

Российские оккупанты сосредоточили свои наступательные усилия в Луганской и Донецкой областях, но пытаются создать впечатление подготовки к наступлению на других направлениях, в частности на Запорожском, чтобы отвлечь внимание украинских защитников.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина

Прямая речь Наева: "Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно.

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Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования".

Детали: Он добавил, что на сегодня противник не готов вести наступательные действия и на северном направлении. Но ВСУ все равно предусматривают все возможные сценарии развития ситуации.

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Темы: Запорожская областьвойнаДонбассНаев
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