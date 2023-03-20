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Россияне могут делать вид, что готовятся к наступлению на Запорожье, чтобы отвлекать ВСУ – Наев

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 10:28
Россияне могут делать вид, что готовятся к наступлению на Запорожье, чтобы отвлекать ВСУ – Наев
Сергей Наев. Фото из Telegram

Российские оккупанты сосредоточили свои наступательные усилия в Луганской и Донецкой областях, но пытаются создать впечатление подготовки к наступлению на других направлениях, в частности на Запорожском, чтобы отвлечь внимание украинских защитников.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина

Прямая речь Наева: "Учитывая то, что противник сосредоточил усилия для развития наступления в Луганской и Донецкой областях, сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно.

Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования".

Детали: Он добавил, что на сегодня противник не готов вести наступательные действия и на северном направлении. Но ВСУ все равно предусматривают все возможные сценарии развития ситуации.

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Темы: Запорожская областьвойнаДонбассНаев
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