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Данілов пояснив, як здійснити мирний план Китаю: Росія капітулює, або виводить війська

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 10:26
Данілов пояснив, як здійснити мирний план Китаю: Росія капітулює, або виводить війська
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ СКРИНШОТ

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що для реалізації так зварного "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська с території країни.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території🇺🇦 згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності".

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20-22 березня Сі Цзіньпін відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
  • До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
  • Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Теми: ДаніловмирвійнаКитай
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