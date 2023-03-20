Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов пояснив, як здійснити мирний план Китаю: Росія капітулює, або виводить війська

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 11:26
Данілов пояснив, як здійснити мирний план Китаю: Росія капітулює, або виводить війська
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ СКРИНШОТ

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що для реалізації так зварного "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська с території країни.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Формула успішної реалізації "мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний – капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території🇺🇦 згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності".

20-22 березня Сі Цзіньпін відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Що було раніше:

  • 24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
  • До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
  • Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловмирвійнаКитай
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Сі Цзіньпін прилетів у Москву на зустріч з Путіним
У Маріуполі хтось вигукнув Путіну: "Це все неправда. Це все напоказ"
Росіяни можуть вдавати, що готуються до наступу на Запоріжжі, щоб відволікати ЗСУ – Наєв
Китай про ордер на арешт Путіна: займатимемо справедливу позицію
Останні новини
21:43
Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
Усі новини...