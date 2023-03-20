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Данилов пояснил, как осуществить мирный план Китая: Россия капитулирует, или выводит войска

Станислав ПогориловПонедельник, 20 марта 2023, 10:26
Данилов пояснил, как осуществить мирный план Китая: Россия капитулирует, или выводит войска
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ СКРИНШОТ

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для реализации так сварившегося "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный - капитуляция или вывод российских оккупационных войск с території🇺🇦 согласно норм международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности".

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20 - 22 марта Си Цзиньпин марта посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

Издание Financial Times со ссылкой на источник сообщает, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

Темы: ДаниловмирвойнаКитай
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