Рада призвала выполнить решение МУС и доставить Путина в Гаагу
Верховная Рада приняла заявление о необходимости привлечения к ответственности руководства России за преступления в Украине, в частности выполнить решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
Источник: постановление №9122, нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Дословно: "Рада настоятельно призывает стороны - участницы Римского статута принять все возможные меры для выполнения решения Палаты предварительного производства Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в Офисе президента РФ Марии Львовой-Беловой и их дальнейшей передачи в распоряжение суда в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Римскому статуту".
Преступления (России в Украине - ред.) осуществляются по прямым приказам высшего политического и военного руководства РФ и являются грубым нарушением действующих норм международного права, что требует решительного и действенного реагирования международного сообщества путем привлечения российского руководства к международной уголовной ответственности".
Детали: Постановление содержит призыв к ООН, международным парламентским организациям, парламентам и правительствам стран мира решительно осудить тяжкие преступления России и принять все возможные меры для расследования.
Также в постановлении содержится обращение о необходимости создания международного механизма по возмещению ущерба и убытков, причиненных в результате противоправных действий РФ, и специального трибунала по агрессии РФ против Украины.
За постановление проголосовали 335 депутатов.
Предыстория:
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
- В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".