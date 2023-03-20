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Рада призвала выполнить решение МУС и доставить Путина в Гаагу

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 15:56
Рада призвала выполнить решение МУС и доставить Путина в Гаагу
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО РИА НОВОСТИ

Верховная Рада приняла заявление о необходимости привлечения к ответственности руководства России за преступления в Украине, в частности выполнить решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Источник: постановление №9122, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Рада настоятельно призывает стороны - участницы Римского статута принять все возможные меры для выполнения решения Палаты предварительного производства Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в Офисе президента РФ Марии Львовой-Беловой и их дальнейшей передачи в распоряжение суда в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Римскому статуту".

Преступления (России в Украине - ред.) осуществляются по прямым приказам высшего политического и военного руководства РФ и являются грубым нарушением действующих норм международного права, что требует решительного и действенного реагирования международного сообщества путем привлечения российского руководства к международной уголовной ответственности".

Детали: Постановление содержит призыв к ООН, международным парламентским организациям, парламентам и правительствам стран мира решительно осудить тяжкие преступления России и принять все возможные меры для расследования.

Также в постановлении содержится обращение о необходимости создания международного механизма по возмещению ущерба и убытков, причиненных в результате противоправных действий РФ, и специального трибунала по агрессии РФ против Украины.

За постановление проголосовали 335 депутатов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".

Темы: ПутинВерховная Радатрибуналсуд
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