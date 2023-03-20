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Маляр о Бахмуте: У ВСУ есть успехи на определенных участках, но и враг продвинулся

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 17:31
Маляр о Бахмуте: У ВСУ есть успехи на определенных участках, но и враг продвинулся
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Силы обороны уничтожают в Бахмуте самые профессиональные подразделения РФ и имеют успехи на определенных участках, однако продвижение врага имело место.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона новостей 

Прямая речь: "Оборона Бахмута позволяет уменьшить наступательный потенциал врага. Наши войска там просто не пропускают вражеские войска дальше. 

За это время, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем у врага потери значительно выше, и у врага мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения, то есть подразделения "Вагнера, которые брошены на окружение Бахмута.

Там происходят активные бои, в том числе в городе. Определенное продвижение врага было. Вместе с тем у нас тоже есть успехи на определенных участках. На сегодня продолжается оборона Бахмута.

Бахмут стоит. Это благодаря мужеству наших воинов, которые защищают сегодня город. И враг не может даже рационально объяснить, как это происходит, что такое мощное сопротивление. И это благодаря профессиональной и взвешенной работе командования оперативно-стратегической группировки Хортица, которое планирует и занимается обороной Бахмута".

Детали: Также Маляр прокомментировала недавнюю статью американской газеты "The Washington Post", в которой, в частности, утверждалось, что неопытность мобилизованных, которые пополняют потери, отражается на качестве украинской армии.

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"Нельзя отрицать, что до вторжения было чуть больше 200 тыс военных, а сейчас - под млн. Такой объем людей подготовить - это определенный вызов, задачи, с которыми очень быстро справиться сложно. ТРК сегодня работают гораздо лучше, чем в начале вторжения. Они пытаются все эти проблемы решить. О них известно. Они читают об этом не из The Washington Post и не из наших эфиров. С этими проблемами работают", - подчеркнула Маляр.

Темы: БахмутМиноборонывойнаВагнер
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