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Україна передала Ізраїлю невдоволення кількома речами – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 20:24
Україна передала Ізраїлю невдоволення кількома речами – ЗМІ
МЗС України, фото міністерства

Міністерство закордонних справ України 20 березня викликало посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського для обговорення виконання домовленостей, досягнутих під час візиту міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до Києва в середині лютого.

Джерело: ZN.UA із посиланням на своє джерело

Деталі: За словами джерела ZN.UA, під час зустрічі ізраїльському дипломату було висловлено незадоволення української сторони відсутністю прогресу щодо отримання Україною від Ізраїлю кредиту у вигляді держгарантій на суму 200 млн дол.

Також було висловлено незадоволення тим, що ізраїльська сторона не готова визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, хоча сама закликає Україну визнати терористичною організацією Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Міхаелю Бродському також вказали на те, що ізраїльська сторона зволікає з виконанням домовленості про збільшення кількості тих поранених українських бійців, яким в Ізраїлі планують встановити протези. Зокрема попередній ізраїльський уряд прийняв програму, у відповідності з якою 20 пораненим українським військовослужбовцям встановлюються протези.

Водночас, у МЗС України позитивно відзначили дозвіл на продовження терміну перебування громадянам України на території Ізраїлю, а також надання згоди українцям на тимчасове працевлаштування.

Цьому передувало: У лютому під час візиту до Києва міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен запевнив, що Ізраїль планує підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським "формулу миру", а також анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проекти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

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Теми: ІзраїльУкраїнадопомога УкраїніМЗС
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