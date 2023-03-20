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Украина передала Израилю недовольство несколькими вещами – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 19:24
Украина передала Израилю недовольство несколькими вещами – СМИ
МИД Украины, фото министерства

Министерство иностранных дел Украины 20 марта вызвало посла Израиля в Украине Михаэля Бродского для обсуждения выполнения договоренностей, достигнутых во время визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев в середине февраля.

Источник: ZN.UA со ссылкой на свой источник

Детали: По словам источника ZN.UA, во время встречи израильскому дипломату было высказано недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 млн долл.

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Также было высказано недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Михаэлю Бродскому также указали на то, что израильская сторона затягивает с выполнением договоренности об увеличении количества тех раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы. В частности предыдущее израильское правительство приняло программу, в соответствии с которой 20 раненым украинским военнослужащим устанавливаются протезы.

В то же время, в МИД Украины положительно отметили разрешение на продление срока пребывания гражданам Украины на территории Израиля, а также предоставление согласия украинцам на временное трудоустройство.

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Этому предшествовало: В феврале во время визита в Киев министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заверил, что Израиль планирует поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира", а также анонсировал "кредитные гарантии до 200 миллионов долларов на израильские проекты в сфере здравоохранения и гражданской инфраструктуры".

На прошлой неделе Израиль одобрил экспортные лицензии на продажу Украине систем препятствования беспилотникам, которые помогут противостоять иранским дронам.

Темы: ИзраильУкраинапомощь УкраинеМИД
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