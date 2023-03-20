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В Джанкое уничтожены ракеты "Калибр", которые оккупанты везли по ж/дороге – ГУР

"Украинская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 23:13
В Джанкое уничтожены ракеты Калибр, которые оккупанты везли по ж/дороге – ГУР
ГУР

В оккупированном россиянами Джанкое на севере Крыма вечером 20 марта уничтожены российские крылатые ракеты, заявили в украинской военной разведке.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно ГУР: "Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге".

Детали: В ГУР заявили, что "загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации".

Ранее крымчане в пабликах писали о серии взрывов, которые слышали в Джанкое. Оккупационные власти подтвердили, что "был прилет беспилотников".

Справка: "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей Черноморского флота России. Дальность поражения – более 2500 километров по наземным целям и 375 километров по морским.

Темы: Крымвойнаоружиеразведка
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