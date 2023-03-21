В России мобилизуют по 20 тысяч человек ежемесячно – ГУР

На фоне полномасштабной войны в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, цитирует Суспільне, сайт ГУР

Прямая речь Юсова: "Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тысяч человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия".

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Детали: В то же время он добавил, что скрытая мобилизация в России и подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям свидетельствуют, что даже проведенной мобилизации недостаточно, "армия не является эффективной, не является обеспеченной, должным образом обученной". Об этом говорят огромные потери россиян на поле боя.

Детали: По словам Юсова, моральное состояние частично мобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" российских военных на передовой.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", – сказал представитель ГУР.

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Юсов убежден, если бы не заградительные отряды, то большинство российских мобилизованных попытались бы убежать с поля боя.

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