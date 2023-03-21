В России мобилизуют по 20 тысяч человек ежемесячно – ГУР
На фоне полномасштабной войны в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, цитирует Суспільне, сайт ГУР
Прямая речь Юсова: "Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тысяч человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия".
Детали: В то же время он добавил, что скрытая мобилизация в России и подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям свидетельствуют, что даже проведенной мобилизации недостаточно, "армия не является эффективной, не является обеспеченной, должным образом обученной". Об этом говорят огромные потери россиян на поле боя.
Детали: По словам Юсова, моральное состояние частично мобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" российских военных на передовой.
"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", – сказал представитель ГУР.
Юсов убежден, если бы не заградительные отряды, то большинство российских мобилизованных попытались бы убежать с поля боя.
Предыстория:
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.
- Также ранее сообщалось, что Россия планирует мобилизовать в январе-феврале еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.