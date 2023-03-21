Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.

Акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги".