Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті
Вівторок, 21 березня 2023, 00:33
Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.
Джерело: Єрмак у Telegram
Пряма мова: "Поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.
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Акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги".