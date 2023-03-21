Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.

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Акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги".