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Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 00:33
Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті
АНДРІЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.

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Акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги".

Теми: Андрій ЄрмакСШАвійна
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