Ермак обсудил с советником Байдена текущую ситуацию на фронте
Вторник, 21 марта 2023, 00:33
Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь: "Проинформировал Джейка Салливана о текущей ситуации на фронте, в частности на самых сложных направлениях в Донецкой области.
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Акцентировал на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи".