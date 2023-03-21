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Ермак обсудил с советником Байдена текущую ситуацию на фронте

Ольга ГлущенкоВторник, 21 марта 2023, 00:33
Ермак обсудил с советником Байдена текущую ситуацию на фронте
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил по телефону с советником президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Проинформировал Джейка Салливана о текущей ситуации на фронте, в частности на самых сложных направлениях в Донецкой области.

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Акцентировал на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи".

Темы: Андрей ЕрмакСШАвойна
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