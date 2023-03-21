Росіяни пробують досягти хоча б незначних успіхів перед втратою ініціативи на полі бою – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські вояки збільшили темп операцій та активізувалися, аби досягти незначних успіхів перед тим, як вони втратять ініціативу на полі бою.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інституту йдеться про те, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

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Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відволікти українські сили від інших ділянок фронту.

У той же час аналітики ISW не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька, і малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп.

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За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські війська можуть активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на фронті в Україні.

"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним", – повідомляють експерти.

Основні висновки про війну в Україні за 20 грудня від ISW:

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж Путін, ймовірно, хотів би.

Путін, ймовірно, посилює свої спроби згуртувати решту світу проти Заходу, хоча залишається малоймовірним, що йому вдасться досягти вирішального ефекту в цих зусиллях.

Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин, схоже, зберігає потужні політичні важелі та регіональні зв'язки, незважаючи на спроби деяких чиновників дистанціюватися від нього. Російська влада, ймовірно, не знає, як переосмислити нову роль "Вагнера" після того, як Пригожин надмірно використав ресурси та підтримку ПВК.

Російський інформаційний простір продовжує гнівно і тривожно реагувати на видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що частота великих російських ракетних обстрілів зменшилася.

Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням обговорити ізраїльські авіаудари в Сирії, можливо, у відповідь на схвалення Ізраїлем експортних ліцензій на системи глушіння безпілотників для України.

Російські джерела стверджують, що українські та російські війська проводять наступальні операції на північний схід від Куп'янська.

Окупанти продовжили наступальні операції поблизу Сватового та Кремінної.

Також вони продовжили просування в Бахмуті та його околицях.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки.

Крім того, джерела стверджують, що російські війська будують оборонні укріплення та відбили спроби української розвідки в Запорізькій області.

Російські джерела звинуватили невідомих у закладенні бомби, яка вибухнула біля газопроводу в окупованому Сімферополі.

Путін визнав, що Росія має труднощі з отриманням комплектуючих для високотехнологічного промислового виробництва.

Українські партизани вбили призначеного Росією начальника СІЗО Херсонської області Сергія Москаленка за допомогою саморобного вибухового пристрою 17 березня.

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