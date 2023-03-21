Россияне пытаются достичь хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы на поле боя – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что российские воины увеличили темп операций и активизировались, чтобы достичь незначительных успехов перед тем, как они потеряют инициативу на поле боя.

Источник: ISW

Детали: В отчете института говорится о том, что российские войска достигли незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

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По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

ISW сообщал, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвлечь украинские силы от других участков фронта.

В то же время аналитики ISW не заметили, чтобы российские войска сосредотачивали значительную боевую силу в окрестностях Донецка, и маловероятно, что оккупанты смогут выдержать этот временно увеличенный темп.

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По оценкам ISW, общее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские войска могут активизировать усилия, чтобы достичь даже незначительных успехов, прежде чем потеряют инициативу на фронте в Украине.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным", - сообщают эксперты.

Основные выводы о войне в Украине за 20 декабря от ISW:

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем Путин, вероятно, хотел бы.

Путин, вероятно, усиливает свои попытки сплотить остальной мир против Запада, хотя остается маловероятным, что ему удастся достичь решающего эффекта в этих усилиях.

Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, сохраняет мощные политические рычаги и региональные связи, несмотря на попытки некоторых чиновников дистанцироваться от него. Российские власти, вероятно, не знают, как переосмыслить новую роль "Вагнера" после того, как Пригожин чрезмерно использовал ресурсы и поддержку ЧВК.

Российское информационное пространство продолжает гневно и тревожно реагировать на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что частота крупных российских ракетных обстрелов уменьшилась.

Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой обсудить израильские авиаудары в Сирии, возможно, в ответ на одобрение Израилем экспортных лицензий на системы глушения беспилотников для Украины.

Российские источники утверждают, что украинские и российские войска проводят наступательные операции к северо-востоку от Купянска.

Оккупанты продолжили наступательные операции вблизи Сватово и Кременной.

Также они продолжили продвижение в Бахмуте и его окрестностях.

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и достигли незначительных успехов вблизи Авдеевки.

Кроме того, источники утверждают, что российские войска строят оборонительные укрепления и отбили попытки украинской разведки в Запорожской области.

Российские источники обвинили неизвестных в закладке бомбы, которая взорвалась возле газопровода в оккупированном Симферополе.

Путин признал, что Россия испытывает трудности с получением комплектующих для высокотехнологичного промышленного производства.

Украинские партизаны убили назначенного Россией начальника СИЗО Херсонской области Сергея Москаленко с помощью самодельного взрывного устройства 17 марта.

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