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Сі Цзіньпін заявив про "конструктивну роль" Китаю у врегулюванні "українського питання"

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 04:50
Сі Цзіньпін заявив про конструктивну роль Китаю у врегулюванні українського питання
Сі Цзіньпін і Володимир Путін у Москві, фото Кремля

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обмінявся "думками щодо українського питання".

Джерело: Xinhua

Деталі: Видання подає своєрідний звіт за підсумками зустрічі Сі Цзіньпіна і Путіна.

Зокрема, зазначається, що "відбувся поглиблений обмін думками щодо українського питання".

Xinhua пише, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "в українському питанні зростає кількість голосів на користь миру та раціональності".

Він сказав також, що більшість країн підтримують послаблення напруженості, виступають за мирні переговори і проти розпалювання вогню.

За його словами, "конфлікти, врешті-решт, вирішуються шляхом діалогу та переговорів".

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Сі Цзіньпін нагадав, що Китай оприлюднив документ про свою позицію щодо "кризи в Україні", виступаючи за політичне врегулювання кризи і відкидаючи менталітет холодної війни та односторонні санкції.

"Китай і надалі відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - заявив Сі.

"Зі свого боку, Путін заявив, що Росія цінує Китай за те, що він послідовно відстоює неупереджену, об'єктивну і збалансовану позицію, виступає за чесність і справедливість у вирішенні найважливіших міжнародних питань", – пише видання.

Нагадаємо: Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Теми: КитайРосіяПутінвійна
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