Си Цзиньпин заявил о "конструктивной роли" Китая в урегулировании "украинского вопроса"
Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин во время встречи обменялся "мнениями по украинскому вопросу".
Источник: Xinhua
Детали: Издание представляет своеобразный отчет по итогам встречи Си Цзиньпина и Путина.
В частности, отмечается, что "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".
Xinhua пишет, что Си Цзиньпин подчеркнул, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".
Он сказал также, что большинство стран поддерживают ослабление напряжённости, выступают за мирные переговоры и против разжигания огня.
По его словам, "конфликты, в конце концов, решаются путем диалога и переговоров".
Си Цзиньпин напомнил, что Китай обнародовал документ о своей позиции по "кризису в Украине", выступая за политическое урегулирование кризиса и отвергая менталитет холодной войны и односторонние санкции.
"Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - заявил Си.
"Со своей стороны, Путин заявил, что Россия ценит Китай за то, что он последовательно отстаивает непредвзятую, объективную и сбалансированную позицию, выступает за честность и справедливость в решении важнейших международных вопросов", - пишет издание.