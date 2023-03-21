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Си Цзиньпин заявил о "конструктивной роли" Китая в урегулировании "украинского вопроса"

Ольга ГлущенкоВторник, 21 марта 2023, 04:50
Си Цзиньпин заявил о конструктивной роли Китая в урегулировании украинского вопроса
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, фото Кремля

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин во время встречи обменялся "мнениями по украинскому вопросу".

Источник: Xinhua

Детали: Издание представляет своеобразный отчет по итогам встречи Си Цзиньпина и Путина.

В частности, отмечается, что "состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу".

Xinhua пишет, что Си Цзиньпин подчеркнул, что "в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности".

Он сказал также, что большинство стран поддерживают ослабление напряжённости, выступают за мирные переговоры и против разжигания огня.

По его словам, "конфликты, в конце концов, решаются путем диалога и переговоров".

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Си Цзиньпин напомнил, что Китай обнародовал документ о своей позиции по "кризису в Украине", выступая за политическое урегулирование кризиса и отвергая менталитет холодной войны и односторонние санкции.

"Китай и в дальнейшем будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - заявил Си.

"Со своей стороны, Путин заявил, что Россия ценит Китай за то, что он последовательно отстаивает непредвзятую, объективную и сбалансированную позицию, выступает за честность и справедливость в решении важнейших международных вопросов", - пишет издание.

Темы: КитайРосcияПутинвойна
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