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Путін прагнув більшого, ніж запропонував Сі Цзіньпін – аналітики

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 04:50
Путін прагнув більшого, ніж запропонував Сі Цзіньпін – аналітики
Володимир Путін, Сі Цзіньпін, скриншот

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував президенту Росії Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин.

Джерело: ISW

Деталі: Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого, ймовірно, прагнув Путін.

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На думку фахівців, відмова Сі Цзіньпіна від відкритого приєднання Китаю до Росії в передбачуваному Путіним геополітичному конфлікті із Заходом є помітним відходом від задекларованого Китаєм "партнерства без обмежень" з Росією, що передувало початку російського вторгнення в Україну.

Також вони стверджують: риторика Сі свідчить про те, що він не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку, необхідну РФ для подолання невдач в Україні.

Путін і Сі Цзіньпін запропонували подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і, імовірно, вони підпишуть двосторонні торговельно-економічні угоди під час візиту Сі, деякі з яких, ймовірно, будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

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У звіті зазначається: Сі Цзіньпін також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що саме передбачатиме його пропозиція, і наскільки сприйнятливою до неї буде реакція Кремля.

Перспективи постачання Китаєм військової техніки до Росії також залишаються незрозумілими, – додають фахівці.

Що передувало: Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі.

Нагадаємо: Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Теми: ПутінКитай
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