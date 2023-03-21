Путин хотел большего, чем предложил Си Цзиньпин – аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что лидер Китая Си Цзиньпин предложил президенту России Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений.

Источник: ISW

Детали: Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 марта и предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, к которому, вероятно, стремился Путин.

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По мнению специалистов, отказ Си Цзиньпина от открытого присоединения Китая к России в предполагаемом Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от задекларированного Китаем "партнерства без ограничений" с Россией, что предшествовало началу российского вторжения в Украину.

Также они утверждают: риторика Си свидетельствует о том, что он не склонен оказывать России полную экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине.

Путин и Си Цзиньпин предложили сходные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и, вероятно, они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения во время визита Си, некоторые из которых, вероятно, будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.

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В отчете отмечается: Си Цзиньпин также, вероятно, предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что именно будет предусматривать его предложение, и насколько восприимчивой к нему будет реакция Кремля.

Перспективы поставок Китаем военной техники в Россию также остаются непонятными, - добавляют специалисты.

Что предшествовало: Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле.

Напомним: Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию происходит 20-22 марта.

По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.