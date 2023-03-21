Окупанти ввели в Джанкої режим НС через "атаку дронів"

Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після нічної атаки "українських дронів".

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" і RT, російські Telegram-канали

Деталі: Окупанти також заявляють, що нібито всі безпілотники над Джанкоєм збили і що нібито всі вони "цілили в цивільні об'єкти і були начинені шрапнеллю і вибухівкою".

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За словами радника так званого "глави Криму" Олега Крючкова, один дрон нібито був збитий над джанкойським технікумом, інші – нібито над житловими районами.

Окупанти повідомляють, що в Джанкої постраждали кілька об'єктів, є пошкодження електромереж і поранений чоловік.

При цьому Крючков запевняє, що залізниця та інфраструктура нібито не пошкоджені, і поїзди курсують за розкладом.

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Водночас російський Telegram-канал ASTRA повідомляє, що під час атаки безпілотників увечері 20 березня було пошкоджене локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади на залізничній станції в Джанкої.

Канал також пише, що внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо.

Передісторія: