Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти ввели в Джанкої режим НС через "атаку дронів"

Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 07:55
Окупанти ввели в Джанкої режим НС через атаку дронів
Скриншот з google.maps

Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після нічної атаки "українських дронів".

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" і RT, російські Telegram-канали

Деталі: Окупанти також заявляють, що нібито всі безпілотники над Джанкоєм збили і що нібито всі вони "цілили в цивільні об'єкти і були начинені шрапнеллю і вибухівкою".

Реклама:

За словами радника так званого "глави Криму" Олега Крючкова, один дрон нібито був збитий над джанкойським технікумом, інші – нібито над житловими районами.

Окупанти повідомляють, що в Джанкої постраждали кілька об'єктів, є пошкодження електромереж і поранений чоловік.

При цьому Крючков запевняє, що залізниця та інфраструктура нібито не пошкоджені, і поїзди курсують за розкладом.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас російський Telegram-канал ASTRA повідомляє, що під час атаки безпілотників увечері 20 березня було пошкоджене локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади на залізничній станції в Джанкої.

Канал також пише, що внаслідок атаки на станцію виникли перебої в електромережі локомотивного депо.

Передісторія:

Теми: Кримбезпілотникиокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Крим
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: