Оккупанты ввели в Джанкое режим ЧС из-за "атаки дронов"
Оккупационные власти Джанкоя заявили, что ввели городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночной атаки "украинских дронов".
Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и RT, российские Telegram-каналы
Детали: Оккупанты также заявляют, что якобы все беспилотники над Джанкоем сбили и что якобы все они "целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью и взрывчаткой".
По словам советника так называемого "главы Крыма" Олега Крючкова, один дрон якобы был сбит над джанкойским техникумом, остальные – якобы над жилыми районами.
Оккупанты сообщают, что в Джанкое пострадали несколько объектов, есть повреждение электросетей и ранен мужчина.
При этом Крючков уверяет, что железная дорога и инфраструктура якобы не повреждены, и поезда следуют по расписанию.
Вместе с тем российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что во время атаки беспилотников вечером 20 марта повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады на железнодорожной станции в Джанкое.
Канал также пишет, что в результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо.
Предыстория:
- Ранее крымчане в пабликах писали о серии взрывов, которые слышали в Джанкое. Оккупационные власти подтвердили, что "был прилет беспилотников".
- Главное управление разведки МОУ сообщило, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.