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Оккупанты ввели в Джанкое режим ЧС из-за "атаки дронов"

Ирина БалачукВторник, 21 марта 2023, 07:55
Оккупанты ввели в Джанкое режим ЧС из-за атаки дронов
Скриншот из google.maps

Оккупационные власти Джанкоя заявили, что ввели городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночной атаки "украинских дронов".

Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и RT, российские Telegram-каналы

Детали: Оккупанты также заявляют, что якобы все беспилотники над Джанкоем сбили и что якобы все они "целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью и взрывчаткой".

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По словам советника так называемого "главы Крыма" Олега Крючкова, один дрон якобы был сбит над джанкойским техникумом, остальные – якобы над жилыми районами.

Оккупанты сообщают, что в Джанкое пострадали несколько объектов, есть повреждение электросетей и ранен мужчина.
 
При этом Крючков уверяет, что железная дорога и инфраструктура якобы не повреждены, и поезда следуют по расписанию.

Вместе с тем российский Telegram-канал ASTRA сообщает, что во время атаки беспилотников вечером 20 марта повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады на железнодорожной станции в Джанкое.

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Канал также пишет, что в результате атаки на станцию возникли перебои в электросети локомотивного депо.

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Темы: Крымбеспилотникиоккупация
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