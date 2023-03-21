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"Курс окупантам на виїзд з Криму": у ЗСУ відреагували на вибухи в Джанкої

Альона Мазуренко Вівторок, 21 березня 2023, 11:28
Курс окупантам на виїзд з Криму: у ЗСУ відреагували на вибухи в Джанкої
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. ФОТО З ЇЇ FACEBOOK

Знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська. 

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму.

Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже необхідно виїжджати".

Деталі: Гуменюк вважає, що окупанти не будуть згадувати про знищені в Джанкої "Калібри", бо це не сприяє іміджу.

Пряма мова: "Їм треба розібратися з тим, що сталося.

Вони почувалися досить спокійно, тим паче на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця серйозної дислокації".

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За словами речниці, окупаційне керівництво Криму продовжить працювати "за методичкою" і розповідати про роботу ППО. 

Крім того, Гуменюк розповіла, що наразі росіяни не мають чим покращити протиповітряну оборону, тому що санкції дуже суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії.

Нагадаємо: 

  • У Джанкої на півночі анексованого Росією Криму ввечері 20 березня прогриміли вибухи, була атака безпілотниками. 
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Джанкої в понеділок було знищено російські крилаті ракети "Калибр НК" під час транспортування їх залізницею.
  • Окупанти заявили, що у Джанкої "був приліт безпілотників, пошкоджено кілька об'єктів".

Теми: Кримвибухокупація
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