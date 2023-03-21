"Курс окупантам на виїзд з Криму": у ЗСУ відреагували на вибухи в Джанкої
Знищення російських ракет на території тимчасово окупованого Криму може стати ще одним сигналом для окупантів, що настав час виводити свої війська.
Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Джанкой – це вузлова станція. І ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму.
Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже необхідно виїжджати".
Деталі: Гуменюк вважає, що окупанти не будуть згадувати про знищені в Джанкої "Калібри", бо це не сприяє іміджу.
Пряма мова: "Їм треба розібратися з тим, що сталося.
Вони почувалися досить спокійно, тим паче на такій відстані, і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця серйозної дислокації".
За словами речниці, окупаційне керівництво Криму продовжить працювати "за методичкою" і розповідати про роботу ППО.
Крім того, Гуменюк розповіла, що наразі росіяни не мають чим покращити протиповітряну оборону, тому що санкції дуже суттєво впливають на військово-промисловий комплекс Росії.
Нагадаємо:
- У Джанкої на півночі анексованого Росією Криму ввечері 20 березня прогриміли вибухи, була атака безпілотниками.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Джанкої в понеділок було знищено російські крилаті ракети "Калибр НК" під час транспортування їх залізницею.
- Окупанти заявили, що у Джанкої "був приліт безпілотників, пошкоджено кілька об'єктів".