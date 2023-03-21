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"Курс оккупантам на выезд из Крыма": в ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое

Алена МазуренкоВторник, 21 марта 2023, 11:28
Курс оккупантам на выезд из Крыма: в ВСУ отреагировали на взрывы в Джанкое
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного Крыма может стать еще одним сигналом для оккупантов, что пришло время выводить свои войска.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Джанкой - это узловая станция. И еще в начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Сейчас курс указан четко, что им по железной дороге уже необходимо выезжать".

Детали: Гуменюк считает, что оккупанты не будут вспоминать об уничтоженных в Джанкое "Калибры", потому что это не способствует имиджу.

Прямая речь: "Им надо разобраться с тем, что произошло.

Они чувствовали себя достаточно спокойно, тем более на таком расстоянии, и считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места серьезной дислокации".

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По словам спикера, оккупационное руководство Крыма продолжит работать "по методичке" и рассказывать о работе ПВО.

Кроме того, Гуменюк рассказала, что сейчас россиянам нечем улучшить противовоздушную оборону, потому что санкции очень существенно влияют на военно-промышленный комплекс России.

Напомним:

  • В Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма вечером 20 марта прогремели взрывы, была атака беспилотниками.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в Джанкое в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время транспортировки их по железной дороге.
  • Оккупанты заявили, что в Джанкое "был прилет беспилотников, повреждены несколько объектов".

Темы: Крымвзрывоккупация
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