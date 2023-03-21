В Росії починають судити за здачу в полон: воякам загрожує 10 років в′язниці
Верховний суд Росії підготував постанову, у якій роз'яснив, як суди країни почнуть розглядати кримінальні справи за новою статтею Кримінального кодексу щодо карної відповідальності за добровільну здачу в полон.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Деталі: Верховний суд РФ вважає, що добровільна здача в полон містить склад злочину, якщо, як говориться в проєкті постанови суду, "є можливості чинити рішучий опір супротивникові та уникнути захоплення в полон".
Натомість вояка не будуть судити за російськими законами, якщо він потрапив в полон, наприклад, внаслідок важкого поранення, і фізично не міг протистояти.
Повідомляється, що санкція за добровільну здачу в полон передбачає від 3 до 10 років ув′язнення. Якщо військовий перейшов згодом на сторону супротивника, його будуть судити за статтею "держзрада", яка передбачає до 20 років колонії.
Тому, хто вперше потрапив в полон, буде важко уникнути покарання, бо йому треба повернутися будь-яким способом до частини і довести, що він "не вчиняв у полоні інших злочинів".
Що було раніше:
- У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, таємницю обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.
- 24 вересня президент Росії Володимир Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство, мародерство і здачу в полон.
- Російські суди ще жодного разу не проводили відкриті процеси щодо тих військових, які здалися в полон.