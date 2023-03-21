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В России начинают судить за сдачу в плен: военным грозит 10 лет тюрьмы

Станислав ПогориловВторник, 21 марта 2023, 12:56
В России начинают судить за сдачу в плен: военным грозит 10 лет тюрьмы
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Верховный суд России подготовил постановление, в котором разъяснил, как суды страны начнут рассматривать уголовные дела по новой статье Уголовного кодекса об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Детали: Верховный суд РФ считает, что добровольная сдача в плен содержит состав преступления, если, как говорится в проекте постановления суда, "есть возможности оказать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".

Зато воина не будут судить по российским законам, если он попал в плен, например, в результате тяжелого ранения, и физически не мог противостоять.

Сообщается, что санкция за добровольную сдачу в плен предусматривает от 3 до 10 лет заключения. Еесли военный перешел впоследствии на сторону противника, его будут судить по статье "госизмена", которая предусматривает до 20 лет колонии.

Тому, кто впервые попал в плен, будет трудно избежать наказания, потому что ему надо вернуться любым способом в часть и доказать, что он "не совершал в плену других преступлений".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский заявлял что Украина гарантирует сдавшимся в плен российским военным цивилизованное обращение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.
  • 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.
  • Российские суды еще ни разу не проводили открытые процессы в отношении тех военных, которые сдались в плен.

Темы: пленныевойнаРосcия
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