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Зеленський дав три обіцянки російським військовим, які здадуться в полон

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 22:11
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, таємницю обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі:

1) з вами поводитимуться цивілізовано, відповідно до всіх конвенцій;

2) ніхто не дізнається обставин того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною;

3) якщо ви боятиметеся повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це".

Деталі: Зеленський звернувся до росіян російською мовою.

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Він наголосив, що російських командирів не хвилюють життя громадян, їм просто потрібно заповнити "порожні місця" після вбитих, поранених, тих, що втекли або полонених російських солдатів. І ці місця можуть бути заповнені "хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, які служили хіба що в радянській армії".

"Тому зараз ключовий момент для вас усіх, час, коли вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від злочинної мобілізації краще, ніж бути покаліченим і потім ще відповідати перед судом за участь в агресивній війні. Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається", - наголосив президент.

Він знову заявив, що Україна звільнить усю свою країну, особливо підкресливши, що це стосується також Криму.

Передісторія:

  • 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. 
  • Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • 24 вересня Путін підписав закон із поправками до Кримінального кодексу РФ про покарання за дезертирство і добровільну здачу в полон. Так, ці дії можуть каратися позбавленням волі до 10 років.

Теми: ЗеленськийполоненіРосіявійна
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