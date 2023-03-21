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Льовочкіна виключили з комітету нацбезпеки

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 14:22
Льовочкіна виключили з комітету нацбезпеки
Сергій Льовочкін. Фото: Олександр Чекменьов, "Фокус"

Верховна Рада підтримала виключення нардепа групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" - 236 голосів.

Що передувало: Льовочкін написав звернення до голови Верховної Ради, в якому попросив погодити переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.

Передісторія:

  • Льовочкін – один із колишніх лідерів забороненої нині проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Ще до початку повномастабного російського вторгнення він разом із сестрою (на той момент теж народною депутаткою) Юлією Льовочкіною, за даними проєкту "Схеми", виїхав у Францію.
  • Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон
  • Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар’яна Безугла ("Слуга народу") в інтерв’ю УП повідомляла, що Льовочкіна планують виключити у Раді зі складу комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. 

Теми: ЛьовочкінВерховна Рада
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