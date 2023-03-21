Льовочкіна виключили з комітету нацбезпеки

Верховна Рада підтримала виключення нардепа групи "Платформа за життя та мир" Сергія Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" - 236 голосів.

Що передувало: Льовочкін написав звернення до голови Верховної Ради, в якому попросив погодити переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.

Передісторія: