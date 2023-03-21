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Левочкина исключили из комитета нацбезопасности

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 14:22
Левочкина исключили из комитета нацбезопасности
Сергей Левочкин. Фото: Александр Чекменев, «Фокус»

Верховная Рада поддержала исключение нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 236 голосов.

Что предшествовало: Левочкин написал обращение к председателю Верховной Рады, в котором попросил согласовать перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.

Предыстория:

  • Левочкин - один из бывших лидеров запрещенной ныне пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Еще до начала полномасштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.
  • После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.
  • Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью УП сообщала, что Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Темы: ЛевочкинВерховная Рада
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