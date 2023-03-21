Левочкина исключили из комитета нацбезопасности

Верховная Рада поддержала исключение нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 236 голосов.

Что предшествовало: Левочкин написал обращение к председателю Верховной Рады, в котором попросил согласовать перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.

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