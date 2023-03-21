Левочкина исключили из комитета нацбезопасности

Верховная Рада поддержала исключение нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 236 голосов.

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Что предшествовало: Левочкин написал обращение к председателю Верховной Рады, в котором попросил согласовать перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.

Предыстория:

Левочкин - один из бывших лидеров запрещенной ныне пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Еще до начала полномасштабного российского вторжения он вместе с сестрой (на тот момент тоже народным депутатом) Юлией Левочкиной, по данным проекта "Схемы", выехал во Францию.

После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью УП сообщала, что Левочкина планируют исключить в Раде из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.