ЗМІ дізналися, які настрої запанували в Кремлі після видачі ордеру на арешт Путіна

Кремль виявився неготовим до видачі ордеру Міжнародним кримінальним судом на арешт президента країни-агресора Володимира Путіна, передусім це стосується обмеження його пересування країнами світу.

Джерело: видання "Meduza" з посиланням на співбесідників, близьких до адміністрації президента Росії

Дослівно: "Теоретично президента РФ можуть затримати за гаазьким ордером у 123 країнах. Джерела, близькі до АП, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна "забезпечити безпеку" президента в нових умовах".

Деталі: Повідомляється, що у 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення" і "одного з головних лідерів багатополярного світу".

Але, за словами співрозмовників видання, для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення МКС.

Крім того, вказують джерела, навіть деякі країни СНД перестають бути безпечним простором для Путіна. Зокрема, Таджикистаном ратифіковано Римський статут.

За оцінкою співрозмовників видання, поїздки Путіна були дуже важливими, у тому числі для внутрішньоросійської пропаганди, яка, спираючись на новини про ці візити, могла розповісти громадянам, що "у Росії друзів однаково більше, ніж недоброзичливців" і країна залишається "одним зі стовпів багатополярного світу".

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"Обмеження закордонних візитів працюватимуть у протилежний бік. До ордера виїзди (Путіна) поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде - не можна постійно запрошувати всіх до себе", - зазначило одне з джерел.

Складнощі із закордонними візитами Путіна вже почалися: у серпні 2023 року в Південно-африканській республіці (ПАР) має відбутися черговий саміт країн БРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже "взяла до відома" ордер МКС.

Одночасно в Адміністрації Путіна припускають можливість розширення списку російських чиновників, на яких буде видано ордер на арешт. До нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з окупованої України. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їхнє життя: "За фактом держслужбовці і так, можна сказати, не виїжджають за кордон (під час війни)", - зазначають джерела.

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