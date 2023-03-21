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СМИ узнали, какие настроения воцарились в Кремле после выдачи ордера МУС на арест Путина

Станислав ПогориловВторник, 21 марта 2023, 13:29
СМИ узнали, какие настроения воцарились в Кремле после выдачи ордера МУС на арест Путина
Фото: Getty Images

Кремль оказался не готов к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест президента страны-агрессора Владимира Путина, прежде всего это касается ограничения его передвижения по странам мира.

Источник: издание "Meduza" со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента России

Дословно: "Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" президента в новых условиях".

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Детали: Сообщается, что в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".

Но, по словам собеседников издания, для этого нужны зарубежные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МУС.

Кроме того, указывают источники, даже некоторые страны СНГ перестают быть безопасным пространством для Путина. В частности, Таджикистаном ратифицирован Римский статут.

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По оценке собеседников издания, поездки Путина были очень важны, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного мира".

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды (Путина) сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится - нельзя постоянно приглашать всех к себе", - отметил один из источников.

Сложности с зарубежными визитами Путина уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли к сведению" ордер МУС.

Одновременно в Администрации Путина предполагают возможность расширения списка российских чиновников, на которых будет выдан ордер на арест. В него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей из оккупированной Украины. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь: "По факту госслужащие и так, можно сказать, не выезжают за границу (во время войны)", - отмечают источники.

Предыстория: 

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.
  • В России ответили, что на территории РФ у МКС "нет полномочий".
  • 20 марта Верховная Рада приняла заявление о необходимости привлечения к ответственности руководства России за преступления в Украине, в частности выполнить решение Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Темы: ПутинсудРосcияарест
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