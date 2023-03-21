У Києві арештували гелікоптер Жеваго
Вівторок, 21 березня 2023, 15:30
За ініціативи ДБР суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.
Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань
Деталі: Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.
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Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту, зазначають у Бюро.
Нагадаємо: Суд Французької Республіки розглядає питання екстрадиції Жеваго в Україну.
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Передісторія:
- 27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.
- 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.
- В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу.
- 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.
- Мільярдер у суді заявив, що справа проти нього є політичною. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.
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