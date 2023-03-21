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У Києві арештували гелікоптер Жеваго

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 16:30
У Києві арештували гелікоптер Жеваго
фото ДБР

За ініціативи ДБР суд арештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту, зазначають у Бюро.

Нагадаємо: Суд Французької Республіки розглядає питання екстрадиції Жеваго в Україну.

Передісторія:

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Теми: ЖевагоДБР
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