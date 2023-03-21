В Киеве арестован вертолет Жеваго
Вторник, 21 марта 2023, 16:30
По инициативе ГБР суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований
Детали: Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Указано, что Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.
Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту, отмечают в Бюро.
Напомним: Суд Французской Республики рассматривает вопрос экстрадиции Жеваго в Украину.
Предыстория:
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- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
- Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.
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