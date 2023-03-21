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В Киеве арестован вертолет Жеваго

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 15:30
В Киеве арестован вертолет Жеваго
фото ГБР

По инициативе ГБР суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Указано, что Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

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Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту, отмечают в Бюро.

Напомним: Суд Французской Республики рассматривает вопрос экстрадиции Жеваго в Украину.

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Темы: ЖевагоГБР
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