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Путин заявил, что хочет взять за основу "мирный план" Китая относительно войны в Украине

Станислав ПогориловВторник, 21 марта 2023, 17:54
Путин заявил, что хочет взять за основу мирный план Китая относительно войны в Украине
Владимир Путин, Си Цзиньпин, скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин на совместной с лидером КНР Си Цзиньпином пресс-конференции заявил, что "мирный план" Китая относительно войны в Украине можно будет взять за основу, когда к этому будут готовы Запад и Украина.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем".

Детали: Путин рассказал, что председатель КНР во время вчерашнего разговора с глазу на глаз с главой Кремля "уделил большое внимание своим мирным инициативам".

Он также начал угрожать, что Россия будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания.

В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.

Что предшестводвало: Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

  • Уважение суверенитета всех стран
  • Отказ от "менталитета холодной войны"
  • Прекращение военных действий
  • Возобновление мирных переговоров
  • Решение гуманитарного кризиса
  • Защита гражданского населения и военнопленных
  • Обеспечение безопасности атомных электростанций
  • Уменьшение стратегических рисков
  • Содействие экспорту зерна
  • Прекращение "односторонних санкций"
  • Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок
  • Содействие послевоенному восстановлению.

Узнать большеЧем опасен для Украины "мирный план" Китая

Темы: ПутинКитайвойнаУкраина
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