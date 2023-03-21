Путин заявил, что хочет взять за основу "мирный план" Китая относительно войны в Украине

Президент страны-агрессора Владимир Путин на совместной с лидером КНР Си Цзиньпином пресс-конференции заявил, что "мирный план" Китая относительно войны в Украине можно будет взять за основу, когда к этому будут готовы Запад и Украина.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Путина: "Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем".

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Детали: Путин рассказал, что председатель КНР во время вчерашнего разговора с глазу на глаз с главой Кремля "уделил большое внимание своим мирным инициативам".

Он также начал угрожать, что Россия будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания.

В свою очередь, китайский лидер отметил, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.

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Президент РФ Володимир Путін на пресконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна. pic.twitter.com/2nPYLSZ8S7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

Что предшестводвало: Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран

Отказ от "менталитета холодной войны"

Прекращение военных действий

Возобновление мирных переговоров

Решение гуманитарного кризиса

Защита гражданского населения и военнопленных

Обеспечение безопасности атомных электростанций

Уменьшение стратегических рисков

Содействие экспорту зерна

Прекращение "односторонних санкций"

Поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок

Содействие послевоенному восстановлению.

Узнать больше: Чем опасен для Украины "мирный план" Китая