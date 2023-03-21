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Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 березня 2023, 22:37
Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе – ОК Південь
Вибух у Джанкої, фото З TWITTER, BBC

Вибухи в окупованому Джанкої призвели до пошкодження вузлової станції, її використання наразі неможливе.

Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Наразі використання (вузлової станції - ред.) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити. 

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Ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними".

Деталі: За її словами, ця атака на вузлову станцію є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Зокрема, це необхідно для виснаження логістики ворога.

На її думку, панічні настрої в Криму підтверджуються завантаженістю автодоріг та залізничних шляхів на виїзд із півострова.  

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 березня в ЗМІ з’явились повідомлення про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що "був приліт безпілотників".
  • Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після нічної атаки "українських дронів".
  • Пізніше Головне управління розвідки МОУ повідомило, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.

Теми: Кримвибухзалізниця
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