Вибухи в Джанкої пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе – ОК "Південь"
Вибухи в окупованому Джанкої призвели до пошкодження вузлової станції, її використання наразі неможливе.
Джерело: керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода
Пряма мова: "Наразі використання (вузлової станції - ред.) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити.
Ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними".
Деталі: За її словами, ця атака на вузлову станцію є "одним з елементів плану, який передує активним діям". Зокрема, це необхідно для виснаження логістики ворога.
На її думку, панічні настрої в Криму підтверджуються завантаженістю автодоріг та залізничних шляхів на виїзд із півострова.
Передісторія:
- 20 березня в ЗМІ з’явились повідомлення про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що "був приліт безпілотників".
- Окупаційна влада Джанкоя заявила, що ввела в місті режим надзвичайної ситуації муніципального рівня після нічної атаки "українських дронів".
- Пізніше Головне управління розвідки МОУ повідомило, що вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею.