Взрывы в Джанкое повредили узловую станцию, ее использование сейчас невозможно – ОК "Юг"
Взрывы в оккупированном Джанкое привели к повреждению узловой станции, ее использование пока невозможно.
Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода
Прямая речь: "Сейчас использование (узловой станции - ред.) невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать.
Мы понимаем, что они будут пытаться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение - это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилия подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были напрасными".
Детали: По ее словам, эта атака на узловую станцию является "одним из элементов плана, который предшествует активным действиям". В частности, это необходимо для истощения логистики врага.
По ее мнению, панические настроения в Крыму подтверждаются загруженностью автодорог и железнодорожных путей на выезд с полуострова.
Предыстория:
- 20 марта в СМИ появились сообщения о серии взрывов, которые слышали в Джанкое. Оккупационные власти подтвердили, что "был прилет беспилотников".
- Оккупационные власти Джанкоя заявили, что ввели в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночной атаки "украинских дронов".
- Позже Главное управление разведки МОУ сообщило, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.