Взрывы в Джанкое повредили узловую станцию, ее использование сейчас невозможно – ОК "Юг"

Взрывы в оккупированном Джанкое привели к повреждению узловой станции, ее использование пока невозможно.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас использование (узловой станции - ред.) невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим "счастьем" им делать.

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Мы понимаем, что они будут пытаться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение - это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилия подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были напрасными".

Детали: По ее словам, эта атака на узловую станцию является "одним из элементов плана, который предшествует активным действиям". В частности, это необходимо для истощения логистики врага.

По ее мнению, панические настроения в Крыму подтверждаются загруженностью автодорог и железнодорожных путей на выезд с полуострова.

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