На Житомирщині працює ППО
Середа, 22 березня 2023, 02:26
У Житомирській області працюють сили протиповітряної оборони – відбивають повітряну атаку росіян.
Джерело: голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram
Пряма мова: "На Житомирщині працює ППО. Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони".
Що цьому передувало:
- Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
- Через атаку ворожих дронів у Київській області спрацювали сили ППО.
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