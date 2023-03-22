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На Житомирщині працює ППО

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 02:26
На Житомирщині працює ППО
ППО. Фото з відкритих джерел

У Житомирській області працюють сили протиповітряної оборони – відбивають повітряну атаку росіян.

Джерело: голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram

Пряма мова: "На Житомирщині працює ППО. Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони".

Що цьому передувало:

  • Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
  • Через атаку ворожих дронів у Київській області спрацювали сили ППО.

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Теми: ЖитомирщинаППОбезпілотники
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