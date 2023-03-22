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На Житомирщине работает ПВО

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 02:26
На Житомирщине работает ПВО
ПВО. Фото из открытых источников

В Житомирской области работают силы противовоздушной обороны – отражают воздушную атаку россиян.

Источник: председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram

Прямая речь: "На Житомирщине работает ПВО. Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны".

Что этому предшествовало:

  • Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
  • Из-за атаки вражеских дронов в Киевской области сработали силы ПВО.

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Темы: Житомирская областьПВОбеспилотники
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