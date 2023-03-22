На Житомирщине работает ПВО
Среда, 22 марта 2023, 02:26
В Житомирской области работают силы противовоздушной обороны – отражают воздушную атаку россиян.
Источник: председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram
Прямая речь: "На Житомирщине работает ПВО. Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны".
Что этому предшествовало:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Из-за атаки вражеских дронов в Киевской области сработали силы ПВО.
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