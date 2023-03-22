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У Бахмуті ще залишаються приблизно десять дітей

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 12:51
У Бахмуті ще залишаються приблизно десять дітей
Ірина Верещук. фото Мінреінтеграції

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що проблем з примусовою евакуацією дітей із Бахмута Донецької області немає, але там ще залишаються приблизно десяток дітей.

Джерело: Верещук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якихось великих проблем немає. Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я зараз говорю про діток. У нас там залишилося близько 10 дітей".

Деталі: Міністерка додала, що влада зробить усе, щоб евакуювати цих дітей якомога швидше.

Верещук закликала жителів територій, які інтенсивно обстрілюються ворогом, виїжджати в безпечні місця.

Що передувало: 7 березня Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.

Теми: Бахмутевакуаціядіти
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