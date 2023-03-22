Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бахмуті ще залишаються приблизно десять дітей

Валентина РоманенкоСереда, 22 березня 2023, 11:51
У Бахмуті ще залишаються приблизно десять дітей
Ірина Верещук. фото Мінреінтеграції

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що проблем з примусовою евакуацією дітей із Бахмута Донецької області немає, але там ще залишаються приблизно десяток дітей.

Джерело: Верещук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Якихось великих проблем немає. Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я зараз говорю про діток. У нас там залишилося близько 10 дітей".

Реклама:

Деталі: Міністерка додала, що влада зробить усе, щоб евакуювати цих дітей якомога швидше.

Верещук закликала жителів територій, які інтенсивно обстрілюються ворогом, виїжджати в безпечні місця.

Що передувало: 7 березня Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише Бахмут.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бахмутевакуаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: