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В Бахмуте еще остаются примерно десять детей

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 11:51
В Бахмуте еще остаются примерно десять детей
Ирина Верещук. фото Минреинтеграции

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что проблем с принудительной эвакуацией детей из Бахмута Донецкой области нет, но там еще остаются примерно десяток детей.

Источник: Верещук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Каких-то больших проблем нет. Там очень большая плотность обстрелов и люди выезжают, особенно я сейчас говорю о детках. У нас там осталось около 10 детей".

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Детали: Министр добавила, что власть сделает все, чтобы эвакуировать этих детей как можно скорее.

Верещук призвала жителей территорий, которые интенсивно обстреливаются врагом, выезжать в безопасные места.

Что предшествовало: 7 марта Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

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Темы: Бахмутэвакуациядети
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