Россияне пытаются окружить Авдеевку с мая, это не новая угроза – МВА

Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области с мая месяца, последней "крайней" датой было 1 марта, но город до сих пор под контролем ВСУ.

Источник: руководитель Авдеевской МВА Виталий Барбаш в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Ситуация по окружению (угрозы - ред.) - не новая. Эту тактику по Авдеевке они используют с мая месяца. Было много разных дат, которые они назначали для окружения Авдеевки. Крайняя дата была 1 марта. Сегодня 22 марта, и город под украинским флагом.

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Сейчас с севера они зашли в низины. Наши находятся на господствующих высотах. Именно это дает очень большие потери врага на этом направлении, на севере. С юга города у них меньше активности.

Но они не оставляют попыток "зажать эти клещи" (окружить - ред.). Ребята на месте, держатся.

Работает все, что у них (оккупантов - ред.) есть в наличии: авиаудары, ракетные удары, РСЗО, ствольная артиллерия, минометы, кассетные боеприпасы, зажигательные магниевые - все летит в город и на позиции вокруг города".

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Детали: Барабаш констатировал, что обстрелов стало больше, в том числе самого города. По его словам, еще три недели назад на Бахмутском направлении было больше обстрелов и штурмовых действий, чем на Авдеевском, а сейчас - почти на одном уровне.

И на Бахмутском направлении, и на Авдеевском направлении в день фиксируют по 250-300 обстрелов позиций, 30-40 штурмовых действий.

Единственной разницей является количество авиаракетных ударов: на Бахмутском - по 3-5, на Авдеевском - иногда до 30 за сутки.

По его мнению, у оккупантов нет проблем с личным составом, БК и авиацией: "Мы этого не видим (ослабление врага - ред.). Даже по количеству штурмовых действий чувствуется, что личного состава у них много. Они давят и давят и давят".

Кроме того, Барабаш сообщил, что сейчас в Авдеевке остается ориентировочно 1900 человек. В начале вторжения было 26 тысяч жителей. До 2014 года в городе было около 40 тысяч человек.

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Что этому предшествовало: