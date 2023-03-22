"Дружина товариша хотіла череп українця": вдова Мангушева цинічно розповіла, де вони його взяли

Вдова російського найманця Ігоря Мангушева, який виступав в окупованому Донецьку з черепом "українського військового", цинічно розповіла, що череп полеглого захисника вони знайшли, коли гуляли "Азовсталлю", і Мангушев забрав його, бо "дружина якогось товариша дуже хотіла череп українця".

Джерело: Тетяна Азаревич, яка називає себе вдовою Мангушева, в інтерв'ю російським пропагандистам

Пряма мова: "Ми з Ігорем гуляли по "Азовсталі". Я побачила військову форму з синьою ізоляційною стрічкою, вирішила зняти з неї шеврон із групою крові на пам'ять або як сувенір кому-небудь. Серед російських військових - це нормальна практика... Потягнула і тут вивалилися з форми кістки і череп.

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Ігор одразу побіг у машину за пакетом. Він узяв цей череп, дружина якогось його товариша дуже хотіла череп українця".

Деталі: За її словами, Мангушев мав віддати череп українського воїна, але на "поетичних читаннях" – "загорівся" і вирішив, що має "виступити з черепом": "Він побіг у машину, вдягнув рукавички, взяв череп".

Жінка російського терориста додала, що череп їм був не потрібен і Мангушев його віддав: "Просто використав у перформансі, це була відсилка до Шекспіра".

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Вона також не вважає, що вбивство найманця пов'язане з тим, що окупанти осквернили тіло захисника "Азовсталі".

Водночас, тіло самого Мангушева їй довелося ховати, бо за його череп призначили нагороду. Окупанта кремували. Його труну охороняли через побоювання, що в морзі чи крематорії Мангушеву відріжуть голову.

Обставини смерті Мангушева досі не встановлені, а справу, яку обіцяли завести бойовики, не розслідують.

Відзначимо, що 16 березня голова незалежної міжнародної комісії ООН заявив, що комісія не знайшла доказів скоєння Росією геноциду в Україні.

Хто такий Мангушев?

Мангушев став відомий після відео, яке з'явилося в мережі в серпні 2022 року. На цьому ролику Мангушев виступав нібито з черепом "українського військового", який нібито загинув під час оборони "Азовсталі" в Маріуполі.

Тоді він заявляв, що росіяни нібито воюють не з людьми, а з "ідеєю України як антиросійської держави". Мангушев переконував, що "не може бути ніякого примирення, Україна має бути деукраїнізована, а російські землі Новоросії мають бути повернуті назад".

Він також говорив, що йому "насрати, скільки і як треба вбити (українських солдатів – ред.), і що "всі носії української ідеї мають бути знищені".

Дружина Мангушева у своєму відео розповіла, що "Берег" був чинним військовослужбовцем РФ, обіймаючи посаду капітана 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ.

За однією з версій, Мангушев нібито міг вигадати символ Z, який росіяни використовували на своїй техніці після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

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