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"Жена товарища хотела череп украинца": вдова Мангушева цинично рассказала, где они его взяли

Алена МазуренкоЧетверг, 23 марта 2023, 00:45
Жена товарища хотела череп украинца: вдова Мангушева цинично рассказала, где они его взяли
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Вдова российского наемника Игоря Мангушева, который выступал в оккупированном Донецке с черепом "украинского военного", цинично рассказала, что череп павшего защитника они нашли, когда гуляли по "Азовстали" и Мангушев забрал его, потому что "жена какого-то товарища очень хотела череп украинца".

Источник: Татьяна Азаревич, которая называет себя вдовой Мангушева, в интервью российским пропагандистам

Прямая речь: "Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изоляционной лентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди российских военных - это нормальная практика... Потянула и тут вывалились из формы кости и череп.

Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца".

Детали: По ее словам, Мангушев должен был отдать череп украинского воина, но на "поэтических чтениях" - "загорелся" и решил, что должен "выступить с черепом": "Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп".

Женщина российского террориста добавила, что череп им был не нужен и Мангушев его отдал: "Просто использовал в перформансе, это была отсылка к Шекспиру".

Она также не считает, что убийство наемника связано с тем, что оккупанты осквернили тело защитника "Азовстали".

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В то же время, тело самого Мангушева ей пришлось прятать, потому что за его череп назначили награду. Оккупанта кремировали. Его гроб охраняли из-за опасений, что в морге или крематории Мангушеву отрежут голову.

Обстоятельства смерти Мангушева до сих пор не установлены, а дело, которое обещали завести боевики, не расследуют.

Отметим, что 16 марта глава независимой международной комиссии ООН заявил, что комиссия не нашла доказательств совершения Россией геноцида в Украине.

Кто такой Мангушев?

Мангушев стал известен после видео, которое появилось в сети в августе 2022 года. На этом ролике Мангушев выступал якобы с черепом "украинского военного", погибшего якобы при обороне "Азовстали" в Мариуполе. 

Тогда он заявлял, что россияне якобы воюют не с людьми, а с "идеей Украины как антирусского государства". Мангушев уверял, что "не может быть никакого примирения, Украина должна быть деукраинизирована, а русские земли Новороссии должны быть возвращены назад".

Он также говорил, что эму "насрать, сколько и как надо убить (украинских солдат – ред.), и что "все носители украинской идеи должны быть уничтожены".   

Жена Мангушева в своем видео рассказала, что "Берег" был действующим военнослужащим РФ, занимая должность капитана 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ.  

По одной из версий, Мангушев якобы мог придумать символ Z, который россияне использовали на своей технике после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Напомним: 

  • 8 февраля российский наемник, командир подразделения так называемой "Народной милиции ЛНР" Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался в больнице от ранения в голову, которое он получил при неустановленных обстоятельствах в тылу оккупантов – городе Кадиевка Луганской области.
  • 4 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что в 00:30 того дня Мангушева доставили в нейрохирургию г. Стаханов (старое называние оккупированной Кадиевки, которое используют российские захватчики – ред.) со "слепым огнестрельным пулевым ранением в голову".
  • Характер ранения свидетельствует о том, что выстрел был произведен из короткоствольного оружия в затылочно-теменную область, но обстоятельства случившегося неизвестны.
  • Жена оккупанта рассказала, что стреляли с близкого расстояния из пистолета, а пуля – предположительно 9мм – застряла в мозгу.

Темы: геноцидубийствопропагандаРосcия
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