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Путін не змінив тактику щодо України після "високої" риторики про мир на зустрічі з Сі Цзіньпіном – Білий дім

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 23:59
Путін не змінив тактику щодо України після високої риторики про мир на зустрічі з Сі Цзіньпіном – Білий дім
ВОЛОДИМИР ПУТІН І СІ ЦЗІНЬПІН, GETTY IMAGES

Російські атаки на мирні українські міста під час візиту керівника Китаю Сі Цзіньпіна до Москви говорять про те, що президент РФ Володимир Путін не шукає "мирні рішення" про припинення війни в Україні.

Джерело: представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Кірбі назвав "іронічним" той факт, що Путін і Сі Цзіньпін виступили із заявами про необхідність дотримуватися Статуту ООН та пошуку "мирних рішень" для припинення бойових дій, а вже на наступний день РФ запустила безпілотники і крилаті ракети по мирних містах України, від яких загинули цивільні.

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Пряма мова: "Путін точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир і припинення бойових дій.

Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 березня Володимир Путін на спільній із Сі Цзіньпіном пресконференції заявив, що хоче взяти за основу "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.
  • А вже 22 березня РФ запустила безпілотники і ракети по мирних містах України. У Запоріжжі росіяни ракетами пошкодили дві багатоповерхівки, а внаслідок атаки "Шахедів" на гуртожиток міста Ржищів, що на Київщині, загинули щонайменше 8 людей.

Теми: ПутінРосіяСШАУкраїна
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