Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін не змінив тактику щодо України після "високої" риторики про мир на зустрічі з Сі Цзіньпіном – Білий дім

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 00:59
Путін не змінив тактику щодо України після високої риторики про мир на зустрічі з Сі Цзіньпіном – Білий дім
ВОЛОДИМИР ПУТІН І СІ ЦЗІНЬПІН, GETTY IMAGES

Російські атаки на мирні українські міста під час візиту керівника Китаю Сі Цзіньпіна до Москви говорять про те, що президент РФ Володимир Путін не шукає "мирні рішення" про припинення війни в Україні.

Джерело: представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Кірбі назвав "іронічним" той факт, що Путін і Сі Цзіньпін виступили із заявами про необхідність дотримуватися Статуту ООН та пошуку "мирних рішень" для припинення бойових дій, а вже на наступний день РФ запустила безпілотники і крилаті ракети по мирних містах України, від яких загинули цивільні.

Пряма мова: "Путін точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир і припинення бойових дій.

Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу".

Що цьому передувало:

  • 21 березня Володимир Путін на спільній із Сі Цзіньпіном пресконференції заявив, що хоче взяти за основу "мирний план" Китаю щодо війни в Україні.
  • А вже 22 березня РФ запустила безпілотники і ракети по мирних містах України. У Запоріжжі росіяни ракетами пошкодили дві багатоповерхівки, а внаслідок атаки "Шахедів" на гуртожиток міста Ржищів, що на Київщині, загинули щонайменше 8 людей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіяСШАУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

фотоПерші танки Challenger вже в Україні: Резніков із десантниками обкатав бойові подарунки

WSJ: Росія в обмін на "Шахеди" постачає Ірану кіберзброю

фото, відеоЗеленський поїхав на передову в Запорізькій області і отримав коїн від військових

В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі

фотоУ Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ

Усі новини...
Путін
Будь-яка спроба заарештувати Путіна буде оголошенням війни Росії – Медведєв
Ердоган планує поговорити з Путіним щодо майбутнього "зернової угоди"
Кулеба: Ще до ордеру МКС ми знали, що немає сенсу розмовляти з Путіним
Останні новини
21:29
Посол України закликала владу Швейцарії дозволити реекспорт зброї
21:24
Зеленський з'їздив у Нікопольський район, який обстрілюють окупанти
21:21
На південному сході Туреччини стався новий землетрус магнітудою 4,5
21:18
США не бачать у РФ наміру застосувати ядерну зброю після заяви Путіна – Білий дім
21:11
фотоБронеавтомобілі РФ "перевищили швидкість" на Керченському мосту: "мінус" 5 авто ворога – ГУР
20:58
відеоУ Мінську чули "бавовну". Тоді спалахнула велика пожежа в районі автомобільного заводу
20:49
Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ
20:36
Послом України в Угорщині може стати "професор з окопів" Федір Шандор – ЗМІ
20:25
відеоЗалужний показав, як ЗСУ знищують росіян на Бахмутському напрямку за допомогою Paladin
20:23
Шольц підтвердив доставку в Україну танків Leopard 2
Усі новини...