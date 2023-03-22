Удар "Шахедів" по гуртожитку: у Ржищеві збільшилась кількість загиблих
Середа, 22 березня 2023, 19:36
Внаслідок атаки російсько-іранських "Шахедів" на гуртожиток міста Ржищів, шо на Київщині, загинули щонайменше 8 людей.
Джерело: управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області у Facebook
Деталі: Про восьму жертву повідомляють станом на 18:00. До цього було відомо про сімох загиблих.
Реклама:
Згідно з повідомленням ДСНС, ще семеро людей постраждали від удару, одну особу врятовано.
Ймовірно, під завалами перебуває чотири людини.
Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
ВІДЕО ДНЯ
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.
Що передувало:
- Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій та Житомирській областях працювали сили ППО.
- Один з "Шахедів" влучив у гуртожиток в Ржищеві.