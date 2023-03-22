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Удар "Шахедів" по гуртожитку: у Ржищеві збільшилась кількість загиблих

Євген КізіловСереда, 22 березня 2023, 19:36
Удар Шахедів по гуртожитку: у Ржищеві збільшилась кількість загиблих
фото ДСНС

Внаслідок атаки російсько-іранських "Шахедів" на гуртожиток міста Ржищів, шо на Київщині, загинули щонайменше 8 людей.

Джерело: управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області у Facebook

Деталі: Про восьму жертву повідомляють станом на 18:00. До цього було відомо про сімох загиблих.

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Згідно з повідомленням ДСНС, ще семеро людей постраждали від удару, одну особу врятовано.

Ймовірно, під завалами перебуває чотири людини.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Що передувало:

Теми: ШахедКиївська областьвійнажертви
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