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Путин не изменил тактику в отношении Украины после "высокой" риторики о мире на встрече с Си Цзиньпином – Белый дом

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 23:59
Путин не изменил тактику в отношении Украины после высокой риторики о мире на встрече с Си Цзиньпином – Белый дом
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН, GETTY IMAGES

Российские атаки на мирные украинские города во время визита руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву говорят о том, что президент РФ Владимир Путин не ищет "мирные решения" о прекращении войны в Украине.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Кирби назвал "ироничным" тот факт, что Путин и Си Цзиньпин выступили с заявлениями о необходимости соблюдать Устав ООН и поиска "мирных решений" для прекращения боевых действий, а уже на следующий день РФ запустила беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, от которых погибли гражданские.

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Прямая речь: "Путин точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий.

Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 марта Владимир Путин на совместной из Си Цзиньпином пресс-конференции заявил, что хочет взять за основу "мирный план" Китая по войне в Украине.
  • А уже 22 марта РФ запустила беспилотники и ракеты по мирным городам Украины. В Запорожье россияне ракетами повредили две многоэтажки, а в результате атаки "Шахедов" на общежитие города Ржищев Киевской области погибли по меньшей мере 8 человек.

Темы: ПутинРосcияСШАУкраина
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