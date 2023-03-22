Путин не изменил тактику в отношении Украины после "высокой" риторики о мире на встрече с Си Цзиньпином – Белый дом

Российские атаки на мирные украинские города во время визита руководителя Китая Си Цзиньпина в Москву говорят о том, что президент РФ Владимир Путин не ищет "мирные решения" о прекращении войны в Украине.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Кирби назвал "ироничным" тот факт, что Путин и Си Цзиньпин выступили с заявлениями о необходимости соблюдать Устав ООН и поиска "мирных решений" для прекращения боевых действий, а уже на следующий день РФ запустила беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, от которых погибли гражданские.

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Прямая речь: "Путин точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий.

Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство".

Что этому предшествовало:

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