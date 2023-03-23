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У МКС відреагували на погрози через ордер на арешт Путіна

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 02:45
У МКС відреагували на погрози через ордер на арешт Путіна
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД, GETTY IMAGES

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту заявила про непохитну підтримку Міжнародного кримінального суду, на адресу якого посипалися погрози через виданий ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба МКС

Дослівно: "Президія висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

Ми підтверджуємо повну довіру до суду як до незалежної неупередженої судової інституції та повторюємо нашу тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати його цілісність.

МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури".

Довідково. Асамблея держав-учасниць Римського статуту є керівним наглядовим і законодавчим органом Міжнародного кримінального суду. Вона складається з представників країн, які ратифікували цей статут або приєдналися до нього.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • В Адміністрації президента Росії вважають ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.
  • Слідчий комітет Росії буде встановлювати "конкретних осіб", які дозволили арештувати Путіна.
  • Пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерним ударом з боку РФ будь-якій країні, яка наважиться арештувати російського диктатора.  

Теми: Гаазький трибуналПутінсуд
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