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У МКС відреагували на погрози через ордер на арешт Путіна

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 01:45
У МКС відреагували на погрози через ордер на арешт Путіна
МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД, GETTY IMAGES

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту заявила про непохитну підтримку Міжнародного кримінального суду, на адресу якого посипалися погрози через виданий ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба МКС

Дослівно: "Президія висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

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Ми підтверджуємо повну довіру до суду як до незалежної неупередженої судової інституції та повторюємо нашу тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати його цілісність.

МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури".

Довідково. Асамблея держав-учасниць Римського статуту є керівним наглядовим і законодавчим органом Міжнародного кримінального суду. Вона складається з представників країн, які ратифікували цей статут або приєдналися до нього.

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Що цьому передувало:

  • В Адміністрації президента Росії вважають ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, юридично нікчемним.
  • Слідчий комітет Росії буде встановлювати "конкретних осіб", які дозволили арештувати Путіна.
  • Пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерним ударом з боку РФ будь-якій країні, яка наважиться арештувати російського диктатора.  

Теми: Гаазький трибуналПутінсуд
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