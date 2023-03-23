У МКС відреагували на погрози через ордер на арешт Путіна

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту заявила про непохитну підтримку Міжнародного кримінального суду, на адресу якого посипалися погрози через виданий ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба МКС

Дослівно: "Президія висловлює жаль з приводу цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом.

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Ми підтверджуємо повну довіру до суду як до незалежної неупередженої судової інституції та повторюємо нашу тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати його цілісність.

МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури".

Довідково. Асамблея держав-учасниць Римського статуту є керівним наглядовим і законодавчим органом Міжнародного кримінального суду. Вона складається з представників країн, які ратифікували цей статут або приєдналися до нього.

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