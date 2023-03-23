В МУС отреагировали на угрозы из-за ордера на арест Путина
Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда, в адрес которого посыпались угрозы из-за выданного ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
Источник: пресс-служба МУС
Дословно: "Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, которые запрещены общим международным правом.
Мы подтверждаем полное доверие к суду как к независимой беспристрастной судебной институции и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять его целостность.
МУС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры".
Справка. Ассамблея государств-участников Римского статута является руководящим надзорным и законодательным органом Международного уголовного суда. Она состоит из представителей стран, которые ратифицировали этот статут или присоединились к нему.
Что этому предшествовало:
- В Администрации президента России считают ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, юридически ничтожным.
- Следственный комитет России будет устанавливать "конкретных лиц", которые позволили арестовать Путина.
- Пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерным ударом со стороны РФ любой стране, которая осмелится арестовать российского диктатора.