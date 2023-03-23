В МУС отреагировали на угрозы из-за ордера на арест Путина

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда, в адрес которого посыпались угрозы из-за выданного ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба МУС

Дословно: "Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, которые запрещены общим международным правом.

Мы подтверждаем полное доверие к суду как к независимой беспристрастной судебной институции и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять его целостность.

МУС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры".

Справка. Ассамблея государств-участников Римского статута является руководящим надзорным и законодательным органом Международного уголовного суда. Она состоит из представителей стран, которые ратифицировали этот статут или присоединились к нему.

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