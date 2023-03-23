Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МУС отреагировали на угрозы из-за ордера на арест Путина

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 02:45
В МУС отреагировали на угрозы из-за ордера на арест Путина
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, GETTY IMAGES

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского статута заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда, в адрес которого посыпались угрозы из-за выданного ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба МУС

Дословно: "Президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, которые запрещены общим международным правом.

Мы подтверждаем полное доверие к суду как к независимой беспристрастной судебной институции и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском статуте, сохранять его целостность.

МУС воплощает наше коллективное обязательство бороться с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры".

Справка. Ассамблея государств-участников Римского статута является руководящим надзорным и законодательным органом Международного уголовного суда. Она состоит из представителей стран, которые ратифицировали этот статут или присоединились к нему.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Администрации президента России считают ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, юридически ничтожным.
  • Следственный комитет России будет устанавливать "конкретных лиц", которые позволили арестовать Путина.
  • Пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерным ударом со стороны РФ любой стране, которая осмелится арестовать российского диктатора.

Темы: Гаагский трибуналПутинсуд
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов

Россия начала получать регулярные поставки "Шахедов" - разведка Британии

Пентагон: Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие

Украина перешла на летнее время

Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов

Зеленский: На этой неделе Украина стала крепче, а враг еще более безнадежным

Все новости...
Гаагский трибунал
ЮАР будет консультироваться с РФ из-за ордера на арест Путина
Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен
Прокурор МУС: Украинские дети – не "военная добыча"
Последние новости
13:35
"Укргаздобыча" запустила вторую за месяц скважину
13:18
фотоРоссияне нанесли авиаудар по многоэтажкам Авдеевки
13:09
Канадская компания планирует купить Хельсинскую судоверфь, принадлежащую россиянам
12:53
Венгрия выступает за прекращение огня, но не согласна, чтобы Россия сохранила оккупированные территории – МИД
12:30
МВФ прогнозирует, что 2023 год будет сложным годом для мировой экономики
12:22
фотоМорская мина во время шторма сдетонировала, повредив несколько зданий возле Одессы
12:04
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: Венгрия ожидает "уважения"
11:36
Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов
11:30
Трамп сравнил расследование против него с "ужасами сталинской России"
11:21
Путин похвастался "прозрачным сотрудничеством" с Китаем и вспомнил о завистниках
Все новости...