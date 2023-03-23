Киевлянам напоминают: с 26 марта метро будет работать на час дольше
Четверг, 23 марта 2023, 17:18
С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.
Источник: официальный канал КГГА в Telegram
Детали: Чиновники обращают внимание киевлян, как будет работать метро после сокращения комендантского часа.
В частности - станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.
В то же время подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.
Напомним: С 26 марта комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно. В ночь на 26 марта Украина перейдет на летнее время - стрелку часов переведут на один час вперед.
Предыстория:
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- 8 марта стало известно, что петиция с призывом сократить в Киеве комендантский час набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, в то же время местные власти заявляли, что пока не видят оснований для сокращения продолжительности ограничения.
- 17 марта появилась информация, что комендантский час в столице таки сократят: с 26 марта. В Киевской области также планируют уменьшить его продолжительность.
- Работу метро, наземного транспорта, магазинов и ресторанов продлят на час.
- 20 марта начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года.