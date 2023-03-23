Киевлянам напоминают: с 26 марта метро будет работать на час дольше

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.

Источник: официальный канал КГГА в Telegram

Детали: Чиновники обращают внимание киевлян, как будет работать метро после сокращения комендантского часа.

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В частности - станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

В то же время подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.

Напомним: С 26 марта комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно. В ночь на 26 марта Украина перейдет на летнее время - стрелку часов переведут на один час вперед.

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