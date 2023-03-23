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Киевлянам напоминают: с 26 марта метро будет работать на час дольше

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 17:18
Киевлянам напоминают: с 26 марта метро будет работать на час дольше
фото КП "Киевский метрополитен"

С 26 марта работу столичного метро продлят на 1 час.

Источник: официальный канал КГГА в Telegram

Детали: Чиновники обращают внимание киевлян, как будет работать метро после сокращения комендантского часа.

В частности - станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях.

 
 
 

В то же время подземные станции метро в режиме укрытия работают круглосуточно.

Напомним: С 26 марта комендантский час в Киеве будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно. В ночь на 26 марта Украина перейдет на летнее время - стрелку часов переведут на один час вперед.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 марта стало известно, что петиция с призывом сократить в Киеве комендантский час набрала необходимое количество голосов для рассмотрения, в то же время местные власти заявляли, что пока не видят оснований для сокращения продолжительности ограничения.
  • 17 марта появилась информация, что комендантский час в столице таки сократят: с 26 марта. В Киевской области также планируют уменьшить его продолжительность.
  • Работу метро, наземного транспорта, магазинов и ресторанов продлят на час.
  • 20 марта начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года.

Темы: метроКиевкомендантский час
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